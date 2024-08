“Questo è l’impatto della serie A. Rimaniamo con i piedi per terra e pensiamo a lavorare per migliorarci”. Sono le parole di Cesc Fabregas, allenatore del Como, al termine della sfida persa dagli azzurri per 3-0 sul campo della Juventus. “A caldo non voglio parlare tantissimo della partita – ha affermato il tecnico – La dobbiamo rivedere e analizzare. Sono tranquillo, anche se per noi è stato un colpo e dobbiamo migliorare. Si è vista differenza di qualità: abbiamo giocato con 8 giocatori dell’anno scorso, noi siamo il Como, e dobbiamo puntare su umiltà, lavoro e, specialmente, tranquillità”.

“Chi pensa che l’obiettivo del Como sia la Champions in questa stagione si sbaglia – ha aggiunto Cesc Fabregas – Il nostro è un processo lungo, sappiamo quello che dobbiamo fare, la società è tranquilla. Peraltro fino a quando Baselli è stato in campo non ho visto differenze, non siamo stati superati tatticamente. Noi, non dimentichiamo, arrivavamo da una estate con amichevoli con avversari importanti in cui stati competitivi. Contro la Juventus non abbiamo dato quello che dovevamo dare, abbiamo preso un colpo in questo impatto con la serie A. Ma il livello è questo, lo sappiamo e dobbiamo fare di tutto per migliorare. Ci ragioneremo a testa fredda, analizzando ogni aspetto, con pazienza”.

Infine una battuta sul mercato. “Il giorno dopo l’ultima partita dello scorso campionato ho esposto chiaramente le mie esigenze. Da due mesi stiamo cercando i giocatori giusti… In questa fase di analisi faremo sicuramente anche una riflessione su eventuali nuovi arrivi che potrebbero aggiungere qualità alla squadra”.