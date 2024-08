Arrestato domenica scorsa per un furto al supermercato a Como, un marocchino di 37 anni, senza fissa dimora, ha dichiarato di essere irregolare ormai da 26 anni, da quando, ancora ragazzino, è arrivato in Italia come minore non accompagnato. Il marocchino, che ha un lunghissimo elenco di precedenti in tutto il Nord Italia, da Trento a Milano, e un casellario giudiziario di 90 pagine, è stato fermato dalla polizia al Carrefour Market, dopo che aveva rubato un regolabarba, due rasoi, una confezione di croissant e un succo per un valore totale di 66 euro.

Accusato di furto aggravato, è stato processato con rito direttissimo in tribunale a Como. Assistito dall’avvocato Massimiliano Galli, ha patteggiato 4 mesi, pena non sospesa, oltre al divieto di dimora nel comune di Como. Avviate anche le procedure per un possibile provvedimento di espulsione.

Al termine del processo ha lasciato il tribunale di Como e, senza una dimora in cui andare, ha fatto perdere le proprie tracce.