Un motociclista di 37 anni è ricoverato al Sant’Anna in gravi condizioni dopo lo scontro con un’auto avvenuto questa mattina a Faggeto Lario, in via per Bellagio. Poco prima delle 10.30, per cause ancora al vaglio dei carabinieri di Como, la moto del 37enne si è scontrata con una vettura. Dopo l’impatto, il centauro è stato sbalzato ad alcuni metri di distanza e nella caduta ha riportato gravi traumi al volto, alla schiena e a un braccio.

Il motociclista è stato soccorso dall’ambulanza e dall’automedica e trasportato all’ospedale Sant’Anna in condizioni gravi. Non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita. A Faggeto Lario sono intervenuti anche i vigili del fuoco. I carabinieri stanno accertando la dinamica dell’incidente.