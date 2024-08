Andava al lavoro, all’alba di oggi, in sella al suo scooter. Ad Albiolo, mentre percorreva la via Mazzini, un 31enne residente a Solbiate con Cagno si è scontrato con un’auto. Un impatto violento e risultato purtroppo fatale per il motociclista, morto nonostante il rapido intervento dei soccorsi e il trasporto d’urgenza in elicottero all’ospedale di Varese.

La dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri della compagnia di Como. Attorno alle 6 di oggi il 31enne, originario di Enna, residente a Solbiate con Cagno, frontaliere in Svizzera, stava andando al lavoro in sella a uno scooter Piaggio liberty. All’altezza di Albiolo, per cause ancora da chiarire la moto si è scontrata con un’auto Hyundai Ioniq che procedeva in direzione opposta.

Un impatto violento, nel quale il 31enhne ha riportato ferite e traumi apparsi subito gravissimi. L’automobilista ha chiamato i soccorsi. Ad Albiolo sono intervenuti l’automedica del 118 e l’ambulanza. Viste le condizioni critiche del motociclista è stato chiesto l’intervento dell’elicottero, che ha trasportato l’uomo all’ospedale di Varese. Per il 31enne però non c’è stato purtroppo nulla da fare. E’ morto poco dopo l’arrivo al pronto soccorso.

I carabinieri della compagnia di Como, intervenuti per i rilievi stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente. La procura di Como ha aperto un’indagine per omicidio stradale, coordinata dal sostituto procuratore Simone Pizzotti. L’automobilista coinvolto nell’incidente è risultato negativo al test dell’etilometro. Auto e moto sono stati sequestrati per i necessari accertamenti per chiarire la dinamica dello scontro.