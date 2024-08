(ANSA) – BELUNO, 26 AGO – È un’altra estate terribile per la salute della Marmolada e del suo ghiacciaio. Da 52 giorni il termometro non va più sotto zero sulla cima del massiccio a cavallo tra Veneto e Trentino Alto Adige. L’ultimo dato con segno negativo, -0,9 gradi, è stato osservato a Punta Penia (3.343 metri) il 5 luglio scorso. I dati sono stati elaborati da Flavio Tolin, responsabile dell’associazione M3V Odv – che ha strumenti di rilevazione meteo a Punta Penia – e del progetto ‘dolomitimeteo.it’. In alcune giornate la temperatura minima si è avvicinata alla soglia degli zero gradi, senza tuttavia scendere più sotto. Con le previsioni di uno zero termico ancora superiore ai 4.000 metri di quota, osserva Tolin, è probabile che la situazione di valori sopra lo zero prosegua anche nei prossimi 7-8 giorni. Dati peggiori dell’estate 2023 che, ad esempio, aveva fatto registrate il 28 agosto una minima -1.6 e massima +3.8 , e prima ancora, 7 agosto 2023 una minima di -7.9 gradi. Nonostante queste anomalie si nota come gli apparti glaciali sommitali siano ancora coperti da neve residua, come in uno sforzo estremo di resistenza della Marmolada contro la perdita della sua massa bianca. (ANSA).