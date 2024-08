Due donne del Qatar provenienti dalla Svizzera e dirette in Italia sono state scoperte dalla guardia di finanza al valico autostradale di Brogeda con 68.976 euro non dichiarati. I militari delle fiamme gialle hanno trovato 12.276 euro in franchi ed euro nella borsa di una delle due, che ha ricevuto una sanzione immediata di 200 euro.

Più grave invece la posizione della connazionale, che aveva nascosto in totale, tra franchi ed euro, 56.700 euro, comprese 91 banconote da 500 euro. I finanzieri hanno sequestrato 23.500 euro, la metà della somma trasportata oltre il limite dei 10mila euro previsto dalle norme. La sanzione sarà poi definita dal ministero dell’Economia e sarà dal 30% al 50% dell’eccedenza stessa.