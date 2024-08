Riparte il ricco calendario di appuntamenti religiosi su Espansione TV. Un servizio tramite il quale l’emittente lombarda, grazie alla collaborazione con la Diocesi di Como, permette ai telespettatori di vivere da casa le celebrazioni più significative e importanti.

Si parte sabato 31 agosto: in occasione del santo patrono di Como, EspansioneTV trasmette in diretta la messa di Sant’Abbondio dal Duomo: appuntamento, alle 10, su Etv. La Santa Messa Pontificale del 31 agosto in Cattedrale sarà presieduta da monsignor Dante Lafranconi, vescovo emerito di Cremona, che ricorderà i sessant’anni di ordinazione sacerdotale.

Il primo settembre ripartono poi le messe domenicali, come sempre alle 10: la prima celebrazione in diretta verrà trasmessa dalla chiesa della Beata Vergine Immacolata di Andalo Valtellino, in provincia di Sondrio.

Infine, a partire dal 9 settembre, ogni giorno dal lunedì al venerdì la messa del mattino, alle 7.45, in diretta, con i frati del Santuario di Sant’Antonio da Padova.