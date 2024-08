Un uomo di 51 anni che era alla guida di un mezzo pesante, per cause ancora da chiarire è uscito di strada e si è ribaltato. L’incidente è avvenuto attorno a mezzogiorno di oggi a Germasino, sulla strada verso il sentiero Motta Foida.

Il conducente è rimasto incastrato nel camion. E’ stato liberato dai vigili del fuoco e poi affidato alle cure del 118. E’ stato trasportato in elicottero al Sant’Anna e non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita.