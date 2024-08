Como celebra il patrono sant’Abbondio. Questa mattina in Duomo il solenne pontificale presieduto da monsignor Dante Lafranconi, vescovo emerito di Cremona e nativo della diocesi di Como. Monsignor Lafranconi ha ricordato i 60 anni di ordinazione sacerdotale.

La città festeggia il Santo nel segno della tradizione, con un programma di eventi fino a domenica: I piatti della tradizione e l’area street food, le bancarelle, gli eventi musicali e i laboratori per i bambini, la fiera zootecnica e la mostra su Plinio il Vecchio. Oggi, nel giorno intitolato al santo, i momenti clou dei festeggiamenti.

Nel compendio della Basilica, in via Regina Teodolinda, è in funzione l’area ristorazione, dove è possibile gustare i piatti della cucina locale. Il menù propone piatti di terra e di lago all’insegna della tradizione. La cucina è attiva dalle 11 alle 23.30 e domenica dalle 11 alle 17. Le cene all’aperto sono affiancate da momenti di intrattenimento musicale e artistico. In occasione della festività del patrono della città di Como, la Pinacoteca civica e il Tempio Voltiano sono rimasti aperti con ingresso gratuito. Nella Chiesa dei santi Cosma e Damiano è allestita la mostra itinerante Plinius organizzata dalla Società Archeologica Comense.

Domani, domenica primo settembre è in programma l’esposizione zootecnica lungo le mura cittadine, che sarà però decisamente ridimensionata per le disposizioni legate all’epidemia di “lingua blu”, malattia infettiva dei ruminanti. Via libera di fatto soltanto ai cavalli. Nei giorni scorsi l’Asst Lariana ha comunicato al Comune che il “nulla osta” per lo svolgimento della manifestazione zootecnica è stato possibile solo i cavalli. “Eravamo pronti con l’allestimento – spiega l’assessore alla Cultura Enrico Colombo – che prevedeva la presenza di bovini e ovini. Poi a causa dell’epidemia il programma è stato rivisto”.

L’esposizione sarà presente in via Cattaneo a partire dalle 9. Poco distante, sempre lungo le mura, le proposte del mercato di “Campagna Amica” dei produttori di Coldiretti e infine sarà presente una rappresentanza del Palio del Baradello per rievocare le tipiche atmosfere medievali.