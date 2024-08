Spacciatore 18enne arrestato dalla polizia in piazza Roma a Como. Gli agenti, insospettiti dall’atteggiamento del ragazzo, hanno monitorato i suoi spostamenti e sono intervenuti mentre il pusher vendeva una dose di hashish a un minorenne.

L’operazione è stata portata a termine ieri pomeriggio, durante i controlli mirati disposti dal questore di Como Marco Calì. Interventi di prevenzione e repressione, come deciso nelle riunioni del comitato di sicurezza coordinato dalla prefettura.

Il 18enne, italiano di origini straniere residente a Saronno, in provincia di Varese, è stato notato dagli agenti in piazza Roma. E’ stato avvicinato da un altro giovanissimo, risultato poi essere un 17enne marocchino residente nel Comasco. I poliziotti della volante sono intervenuti per un controllo. I ragazzi, alla vista della pattuglia sono apparsi subito nervosi e infastiditi.

I poliziotti hanno effettuato un controllo dei due. Il 17enne è stato trovato in possesso di una dose di hashish. Il maggiorenne invece aveva nascosto negli slip e nei vestiti 100 grammi della stessa sostanza stupefacente, un coltello a serramanico e 130 euro in contanti.

Sequestrata la droga, gli agenti hanno perquisito anche l’abitazione del 18enne a Saronno, dove hanno trovato un ulteriore quantitativo di droga e un bilancino di precisione, oltre a raccogliere ulteriori elementi che documentavano la presunta attività di spaccio del giovane, che è stato dunque arrestato.