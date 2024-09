Il commercio internazionale è una sfida complessa e in continua evoluzione per le aziende, soprattutto quando si tratta di gestire operazioni doganali e daziarie. Per rispondere a questa necessità, il Punto Sei-Sostegno all’Export dell’Italia della Camera di Commercio di Como-Lecco propone un percorso formativo innovativo: il laboratorio pratico “Dazi & Dogane”.

Il corso si svilupperà in tre fasi, teorica, pratica e di approfondimento il 7, 14 e 21 ottobre. Il laboratorio “Dazi & Dogane” è rivolto a impiegati amministrativi, addetti alla logistica e a chiunque sia coinvolto in operazioni doganali legate al commercio estero. Ulteriori informazioni alla mail nternazionalizzazione@comolecco.camcom.it.