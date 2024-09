Passeggiata tra storia e natura con partenza dal Broletto e arrivo al Castel Baradello, il simbolo di Como. Appuntamento fissato per domani, martedì 3 settembre, alle 15. Ritrovo in piazza Grimoldi con costo di 15 euro per gli adulti e 7 per i bambini dai 6 ai 14 anni.

Immerso nel verde di un Parco naturale protetto, il Baradello dista dal centro di Como circa 3,5 chilometri e la passeggiata per raggiungerlo permette di fare un viaggio nella storia, nella natura e nell’anima della città e del territorio.

Info e prenotazioni all’indirizzo email info@slowlakecomo.com.