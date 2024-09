Zona stadio blindata oggi per le prime prove di agibilità del Sinigaglia in vista della prima partita casalinga del Como in serie A del prossimo 14 settembre. Il divieto di circolazione e di sosta con rimozione forzata è rimasto in vigore per tutta la giornata nelle vie limitrofe allo stadio cittadino ed è stato prorogato fino alla mezzanotte di domani, martedì 3 settembre. Oggi si sono svolti i primi test delle barriere mobili esterne al Sinigaglia. Una prova generale per verificare i tempi tecnici dell’operazione di montaggio e di rimozione delle barriere che serviranno per creare percorsi separati tra i tifosi della curva Como e del settore distinti. Già installati nuovi tornelli, necessari con le barriere mobili per gestire l’ingresso e la sistemazione degli spettatori.

Mercoledì si svolgerà la riunione della commissione provinciale di vigilanza, che dovrà valutare i documenti sui lavori effettuati allo stadio, in particolare per l’aumento dei posti disponibili e per le dotazioni di sicurezza.