La Lega Serie A ha ufficializzato il calendario del quarto turno di campionato. Giornata che sarà aperta proprio dalla gara del Como. La sfida interna con il Bologna (allo stadio Sinigaglia o al Bentegodi di Verona) è stata fissata per sabato 14 settembre alle ore 15.

Si tornerà in campo dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali (l’Italia giocherà in Nations League sabato 6 settembre a Parigi contro la Francia alle 20.45 e poi a Budapest, lunedì 9 alla stessa ora contro Israele).

Ecco il programma completo della quarta giornata di Serie A Enilive.

Sabato 14 settembre, ore 15 Como-Bologna; ore 18 Empoli-Juventus; ore 20.45 Milan-Venezia

Domenica 15 settembre, ore 12.30 Genoa-Roma; ore 15 Atalanta-Fiorentina; ore 15 Torino-Lecce; ore 18 Cagliari-Napoli; ore 20.45 Monza-Inter

Lunedì 16 settembre, ore 18.30 Parma-Udinese; ore 20.45 Lazio-Hellas Verona.