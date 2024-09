Il nuovo prefetto di Como, Corrado Conforto Galli, che succede ad Andrea Polichetti, presiederà mercoledì 4 settembre la riunione in prefettura della Commissione provinciale di vigilanza, che dovrà decidere sull’agibilità o meno dello stadio Sinigaglia in vista della partita casalinga del Como del prossimo 14 settembre. Ad oggi non si può ancora sapere se la squadra lariana giocherà nell’impianto cittadino.

Quello di Conforto Galli, che oggi si è presentato ufficialmente, è un ritorno a Como, città nella quale ha rivestito diversi incarichi fino al 2017.

Tra le sfide da affrontare, quelle che riguardano la sicurezza pubblica e il cantiere della variante della Tremezzina con la ripresa dei lavori in galleria a Griante.