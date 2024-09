Cantù è il primo Comune della provincia di Como e il primo in Lombardia a dotare la polizia locale di Taser10. Sono state consegnate ufficialmente questa mattina al comandante della Polizia Locale di Cantù, Roberto Carbone, due armi ad impulso elettrico. Presenti il Sottosegretario al Ministero dell’Interno, Nicola Molteni, il sindaco Alice Galbiati e l’assessore alla Sicurezza e Legalità, Maurizio Cattaneo.

“La consegna dei taser alla polizia Locale di Cantù mi rende particolarmente orgoglioso, perché rappresenta un ulteriore passo in avanti nella costruzione di un sistema di sicurezza efficace e all’avanguardia in favore dell’intera comunità canturina – ha dichiarato Molteni – La tutela della legalità è un diritto dei cittadini che non meritano polemiche e scelte ideologiche, ma interventi efficaci e duraturi contro una criminalità sempre più insidiosa”. La sperimentazione, che avrà la durata di 6 mesi, prenderà il via lunedì 30 settembre.