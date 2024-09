Via libera per l’utilizzo dello stadio Sinigaglia fin dalla prima gara interna degli azzurri, fissata per sabato 14 settembre. Alle ore 15 i lariani ospiteranno il Bologna. Lo ha comunicato il sindaco Alessandro Rapinese sulle sue pagine social, dopo l’incontro della commissione provinciale di vigilanza, presieduta dal nuovo prefetto di Como, Corrado Conforto Galli.

“La commissione provinciale di vigilanza – ha scritto Rapinese – vista la richiesta avanzata dal sindaco del comune di Como in data 23 maggio 2024 per l’espressione del parere in merito all’ampliamento di capienza dell’impianto sportivo da 7.498 a 10.584 persone, esprime parere favorevole”.