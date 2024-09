Doppia convocazione lariana agli Europei di ciclismo, che dall’11 settembre andranno in scena in Belgio, tra le città di Zolder e Hasselt. Per l’evento continentale sono stati chiamati il canturino Davide Ballerini e Cristina Tonetti, monzese di residenza e figlia di Gianluca, ex “Pro” comasco scomparso il 6 maggio del 2023.

Davide Ballerini parteciperà alla prova in linea degli Elite, in calendario domenica 15 settembre. Cristina Tonetti – reduce dal Tour femminile, in cui ha indossato la maglia a pois di migliore scalatrice – è stata selezionata per la gara Under 23, fissata per venerdì 13.