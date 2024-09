Cernobbio si prepara ad ospitare la 50esima edizione del Forum Ambrosetti e come ogni anno, tantissime personalità di spicco nella politica, finanza ed economia, prenderanno parte all’incontro. Inevitabile qualche disagio per turisti e residenti che transiteranno dalle parti di Villa D’Este, storica location dove il vertice avrà inizio venerdì per poi terminare domenica 8 settembre alle ore 14. Sei capi di stato e di governo, 11 ministri italiani e oltre 300 partecipanti e relatori dal mondo tra economisti, politici, imprenditori e investitori raggiungeranno la sponda del lago. Tra gli ospiti oltre al presidente del Consiglio Giorgia Meloni, sono attesi il presidente dell’Ucraina Volodymir Zelensky, il presidente dell’Ungheria Victor Orban e la regina Rania di Giordania.

Secondo uno studio fatto da Thea, il Forum Ambrosetti ha un altissimo impatto economico sul paese e sul territorio comasco. Ogni edizione ha infatti una ricaduta positiva di 4 milioni di euro per l’Italia, mentre per la sola Cernobbio si riscontra un contributo diretto di mezzo punto sul Pil cittadino, con la presenza di 50 mila turisti in più all’anno – pari a 63 milioni di indotto – rispetto ai comuni limitrofi. La presenza dei grandi del mondo significa infatti alberghi pieni – non solo Villa d’Este ovviamente, ma anche più lavoro per bar e ristoranti, opportunità per le aziende di trasporto e soprattutto un ritorno d’immagine incredibile per la città di Como e il territorio locale, con i potenti della terra in grado di rimanere a bocca aperta di fronte alla bellezza paesaggistica del lago.