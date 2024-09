Le scuole non sono ancora riaperte ma la mattinata odierna ha già fornito un amaro assaggio di quello che saranno i prossimi giorni con il ritorno sui banchi e la routine lavorativa ormai alla normalità dopo le vacanze. A complicare l’inizio di giornata le ripercussioni legate al cantiere sul lungolago. Stamattina in molti si sono trovati in coda sulla Lariana. E per arrivare a Como da Torno o da Blevio è servita tanta pazienza e, soprattutto, un’ora per percorrere pochi chilometri. Traffico bloccato e tempi di percorrenza dilatati. Numerose le segnalazioni sui social e via mail per segnalare i disagi e chiedere al Comune di migliorare la gestione dei cantieri.

I lavori di asfaltatura sul Lungo Lario Trieste nel tratto tra piazza Matteotti e piazza Cavour – è bene precisarlo – sono stati previsti in orario notturno e dovrebbero concludersi il 6 settembre ma le conseguenze si protraggono anche durante il giorno con la presenza di uomini e mezzi e l’inevitabile restringimento di carreggiata. Probabilmente il temporale notturno che si è abbattuto sulla città ha imposto una parziale riorganizzazione.

Le operazioni proseguono spedite e si corre per terminare gli interventi più impattanti per scongiurare problemi proprio in concomitanza con la ripresa scolastica.