E’ morto dopo un lancio con il parapendio. Si tratta di Antonio Angelini 46enne di San Fermo della Battaglia. L’incidente ieri pomeriggio sul Monte Cornizzolo. In base a quanto ricostruito dopo il decollo, assieme ad un altro sportivo, si sarebbe schiantato contro la parete di roccia prima di precipitare nel vuoto.

Il mancato arrivo al punto di atterraggio previsto ha fatto scattare l’allarme.

Gli specialisti lo hanno individuato precipitato al suolo in una zona impervia. i soccorritori si sono calati con il verricello. Il recupero è stato complesso. Le operazioni da parte del soccorso alpino e dei vigili del fuoco sono terminate soltanto in serata attorno alle 22. Ancora da chiarire le cause del drammatico incidente.