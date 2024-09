“Tutti esaurito” per gli abbonamenti del Como in vista della prossima stagione. La piattaforma che gestisce la vendita delle tessere per il campionato di serie A 2024-2025 segnala zero posti disponibili in ogni settore, tribuna, distinti e curva. In poche ore, dopo l’apertura libera (in precedenza i vecchi abbonati avevano diritto di prelazione) ogni posto disponibile è stato acquistato. Grande entusiasmo, dunque, in vista delle sfide interne degli azzurri. La prima sarà sabato 14 settembre alle 15 contro il Bologna.