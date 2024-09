Amichevole “misteriosa”, questo pomeriggio a Mozzate, per il Como, che affronterà una formazione svizzera. Un match a porte chiuse, al termine del quale non sarà comunicato il risultato.

Una gara disputata come allenamento in vista della ripresa del campionato, fissata per il 14 settembre, con il Bologna che sarà ospite allo stadio Sinigaglia.

Tra gli azzurri da valutare le condizioni degli infortunati Simone Verdi e Daniele Baselli. Non sono in gruppo, convocati dalla rispettive Nazionali, Alieu Fadera (Gambia), Alì Jasim (Iraq) e Matthias Braunöder (Austria Under 21).