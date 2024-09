A Erba al Castello di Pomerio nel weekend del 7 e dell’8 settembre approda il magico mondo di Harry Potter. L’evento è organizzato in collaborazione con GAL Oltre Lario e con il patrocinio del Comune di Erba e della Comunità Montana Triangolo Lariano.

L’evento promette un’immersione nella scuola di magia e stregoneria di Hogwarts. Durante le due giornate in programma spettacoli, animazione, intrattenimento con abiti a tema, laboratori e molto altro. i bambini potranno sedersi nella stanza dello smistamento per scoprire la propria Casa di appartenenza grazie al cappello parlante, imparare trucchi e segreti per realizzare pozioni magiche, indossare il costume di Harry Potter e incontrare la civetta Edwige.

Iscrizioni tramite il QR code presente sui volantini. Per informazioni scrivere a animatore@lagodicomogal.eu.