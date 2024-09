Grave incidente nel pomeriggio a Valmorea sulla Provinciale 20 poco dopo le 15.30. Da quanto è stato possibile ricostruire fino ad ora, una donna di 52 anni è caduta, mentre viaggiava su una moto, riportando ferite serie. Non risulterebbero altri mezzi coinvolti, ma gli accertamenti sono in corso. La donna è stata trasportata in codice rosso, massima gravità, all’ospedale di Varese. Oltre ai soccorritori sono intervenuti i vigili del fuoco, per recuperare la moto finita in una scarpata, e i carabinieri per i rilievi. Per consentire le operazioni inevitabili le conseguenze sul traffico della zona.