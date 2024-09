È stato uno tra i più grandi campioni dello sport comasco e italiano. Nella motonautica ha vinto tutto quello che c’era di vincere. Il mondo dello sport è in lutto per la scomparsa di Renato Molinari. Nato a Nesso nel 1946, da anni Molinari non viveva più sul Lario – abitava nel Monferrato – ma era sempre rimasto legato alla sua terra di origine. Nel suo curriculum una lunga serie di titoli mondiali – 18 secondo alcune fonti, 17 secondo altre, una diatriba che è andata avanti negli anni – la vittoria nelle più importanti “classiche”, la Pavia-Venezia, la Centomiglia del Lario, la Sei Ore di Parigi e la 24 Ore di Rouen. Una carriera iniziata nel 1964, che comprende anche la conquista di tredici titoli europei.

Renato Molinari con il Collare d’Oro del Coni

Numerosi i riconoscimenti che gli sono stati assegnati. Tra i più recenti il Collare d’Oro del Coni, che nel 2018 aveva ritirato a Roma con uno sfortunato protagonista dello sport lariano, Filippo Mondelli, il canottiere scomparso nel 2021 a 26 anni.

Al ritorno della F1 a Como, una ventina di anni fa, Renato Molinari aveva contribuito a disegnare il circuito. Sua l’idea di fare entrare gli scafi nel porto della città, una proposta che ebbe grande successo.

Renato Molinari, con la bandiera italiana, a un recente evento di F1 motonautica