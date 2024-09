Dopo oltre due mesi di cantieri estivi, da lunedì 9 settembre, nella settimana in cui riaprono le scuole e le attività lavorative tornano alla piena operatività – riprenderà interamente la circolazione ferroviaria sulla linea Como-Lecco e su altre otto direttrici lombarde coinvolte da interruzioni parziali o totali per i lavori di potenziamento della rete infrastrutturale di RFI.

Lo stop ha imposto ai pendolari, pur diminuiti nel periodo estivo, una riorganizzazione, il servizio è stato garantito da autobus sostitutivi. Gli interventi hanno riguardato la realizzazione del sottopasso di Oggiono e Molteno, l’adeguamento dell’altezza dei marciapiedi e la realizzazione di pensiline.

“Dopo un’estate con numerosi cantieri che certo hanno creato disagi – ma necessari per l’ammodernamento infrastrutturale – ora procediamo con il potenziamento di diverse linee sul territorio – ha spiegato Franco Lucente, assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile -. Nel Comasco, previsto il ripristino sulla Milano-Asso di alcuni collegamenti ferroviari, in precedenza svolti da bus. Entrerà inoltre in servizio per la prima volta il treno Caravaggio, che effettuerà due corse fra Milano ed Erba. Siamo consapevoli – aggiunge l’assessore – che permangono ancora diverse criticità ma stiamo lavorando con notevole impegno, di concerto con Trenord e RFI, per garantire ai pendolari e a tutti i cittadini un servizio ferroviario di alto livello, dove la puntualità e il comfort siano la prassi”. Questo l’augurio della Regione. La speranza dei pendolari è che questo obiettivo si traduca presto in realtà.