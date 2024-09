Giornata di traffico intenso sulla autostrada A9. Segnalata sin da questa mattina una lunga coda di auto tra Monte Olimpino e Chiasso in direzione Svizzera che ha raggiunto anche i 4 chilometri. Caos determinato dagli ultimi rientri dopo le vacanze estive e dagli eventuali blocchi del traffico per far transitare in sicurezza gli ospiti big in arrivo o in partenza dal forum di Cernobbio. I rallentamenti sono proseguiti poi anche oltreconfine.