Autobus e scuole: dal 12 settembre entra in vigore l’orario invernale.

Le linee extraurbane non subiranno modifiche rispetto all’anno scorso. Vengono confermati gli incrementi di servizio sulle linee del Lago C10 Como-Colico, C30 Como-Bellagio. Confermata inoltre la linea C25 Como-Argegno, che percorre la strada Regina Vecchia, introdotta con l’orario estivo 2024.

Per quanto riguarda invece le linee urbane, su richiesta del Comune di Como Asf Autolinee ha previsto delle modifiche alle linee 1,6 e 2. Ecco i dettagli:

LINEA URBANA 1 La linea 1 seguirà in entrambe le direzioni soltanto il percorso Chiasso – Ponte Chiasso – San Fermo. La diramazione per l’Ospedale S. Anna sarà servita dalla linea 6 e dalla nuova linea 2.

LINEA URBANA 6 La linea 6 seguirà in entrambe le direzioni il percorso Maslianico – Ospedale S. Anna, come di seguito descritto:

• Direzione Maslianico – Ospedale S. Anna: Da Maslianico Municipio la linea 6 seguirà il percorso storico fino a Piazza Vittoria, poi Via Milano per intero, Piazza San Rocco, Via Napoleona per intero, Piazza Camerlata (pensilina sinistra), Via Varesina per intero, Via Lovesana, Piazzale interno dell’Ospedale S. Anna.

• Direzione Ospedale S. Anna – Maslianico: Da Ospedale S. Anna la linea 6 seguirà Via Lovesana, Via Varesina per intero, Piazza Camerlata, Via Napoleona per intero, Piazza San Rocco, Via Milano per intero, poi percorso storico fino a Maslianico Municipio.

Sono soppressi il capolinea di Breccia in Via Venturino e il capolinea di Via Palma utilizzato finora nei festivi ed in agosto, poiché tutte le corse raggiungeranno l’Ospedale S. Anna, in tutti i periodi d’orario.

LINEA URBANA 2 La nuova linea urbana 2 seguirà in entrambe le direzioni il percorso Stazione San Giovanni – Ospedale S. Anna e viceversa, servendo il vecchio percorso della linea 6, come di seguito descritto:

• Direzione Stazione San Giovanni – Ospedale S. Anna: Da Stazione San Giovanni la linea 2 seguirà Via Venini, Via Gallio, Via Cavallotti, Lungolario Trento, Via Cairoli, Via Fontana, Piazza Cavour, Via Bianchi-Giovini, Piazza Roma, Via Rodari, Piazza Verdi, Via Bertinelli, Via Sauro, Via Battisti, Piazza Vittoria, Via Milano bassa, Via Giulio Cesare, Via Magenta, Via Viganò, Via Salvo d’Acquisto, Via Carso, Largo Silo, Via Madruzza, Via Oltrecolle, Via Muggiò, Via Canturina, Via Acquanera, Via Belvedere, Via del Lavoro, Viadotto dei Lavatoi, Stazione Camerlata FS, Viadotto Lavatoi, Via Canturina, Piazza Camerlata, Via Varesina, Via Badone, Via Pasquale Paoli, Via Giussani, Via Varesina, Via Lovesana, Piazzale interno dell’Ospedale S. Anna.

• Direzione Ospedale S. Anna – Stazione San Giovanni: Da Ospedale S. Anna la linea 2 seguirà Via Lovesana, Via Varesina, Via Giussani, Via Tettamanti, Via Di Vittorio, Via Palma, Via Giussani, Via Pasquale Paoli, Piazza Camerlata, Via Canturina, Viadotto del Lavatoi, Stazione Camerlata FS, Viadotto del Lavatoi, Via del Lavoro, Via Belvedere, Via Acquanera, Via Muggiò, Via Oltrecolle, Via Madruzza, Largo Silo, Via Carso, Via Salvo d’Acquisto, Via Palestro, Via Ambrosoli, Via Giulio Cesare, Via Milano bassa, Piazza Vittoria, Via Battisti, Via Sauro, Via Bertinelli, Piazza Versi, Via Rodari, Piazza Roma, Via Bianchi-Giovini, Piazza Cavour, Via Fontana, Via Cairoli, Lungolario Trento, Via Cavallotti, Via Gallio, Via Venini, Stazione San Giovanni.