Scontro frontale tra due auto attorno alle 12.30 a Carlazzo, in località San Pietro Sovera. L’incidente, avvenuto per cause ancora da chiarire, ha coinvolto una vettura di turisti francesi. Per i soccorsi e la messa in sicurezza dei veicoli sono intervenute due ambulanze, l’automedica e la squadra dei vigili del fuoco di Menaggio.

Gli agenti della polizia locale hanno effettuato i rilievi. La strada è stata temporaneamente chiusa. Le tre persone coinvolte fortunatamente non hanno riportato gravi ferite.