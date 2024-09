Conta rapidamente le banconote, facendole scorrere tra le mani, poi mentre maneggia i soldi, prima di passarli all’operatore del negozio di cambio, fa sparire parte della somma. Le immagini delle telecamere di sorveglianza di un esercizio commerciale di via Milano hanno ripreso in diretta un colpo da 360 euro. Arrestati dalla polizia, con l’accusa di furto aggravato, due cittadini rumeni di 29 e 39 anni, con numerosi alias e precedenti accuse di reati analoghi.

L’intervento della polizia di Stato di Como ieri pomeriggio. Una volante ha intercettato nella zona di viale Innocenzo un’autovettura Skoda con a bordo due persone. Il conducente dell’auto, alla vista degli agenti ha accelerato cercando di evitare un possibile controllo. I poliziotti, insospettiti hanno raggiunto l’auto in via Grandi e l’hanno fermata.

I due rumeni a bordo sono apparsi nervosi e agitati. Gli agenti hanno accertato che erano in possesso di numerose banconote, da 50, 10 e 5 euro per un totale di 2240 euro. I poliziotti hanno deciso di fare ulteriori accertamenti e hanno portato i due uomini in questura. Nel frattempo, la centrale operativa ha ricevuto la segnalazione di un furto con la tecnica del cambio delle banconote in un negozio e info point di via Milano.

I malviventi hanno chiesto di cambiare una somma di denaro in banconote di piccolo taglio con banconote di grosso taglio. Nell’operazione hanno rubato 360 euro in contanti. La negoziante, raggiunta dagli agenti delle volanti, ha spiegato quanto accaduto, ha descritto i presunti responsabili e ha messo a disposizione le immagini delle telecamere di sorveglianza.

I sospettati corrispondevano ai due rumeni appena fermati. Gli agenti, dopo aver ricostruito nei dettagli quanto accaduto e raccolta la denuncia della vittima del furto, hanno arrestato i due sospetti ladri, accusati di furto aggravato. Alla negoziante è stata restituita la somma che le era stata rubata.