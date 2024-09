Ogni giorno tra luglio e agosto sono state riscontrate 163 violazioni per accesso o transito non autorizzato nella Zona a Traffico Limitato di Como. Sono i dati diffusi dalla polizia locale a scattare una fotografia della situazione di caos in centro città nel periodo estivo. Complessivamente in due mesi le violazioni rilevate dal vigile elettronico (quindi dai varchi) sono state 10.097 erano state 4.425 tra maggio e giugno – pari a 72 al giorno – e già sembrava un numero fuori controllo. Adesso se ne contano più del doppio. Un dato, quello diffuso in queste ore che certamente – complice il periodo – include anche molti turisti che non rendendosi conto dei cartelli sono arrivati in punti a loro inaccessibili. Se ogni giorno oltre agli autorizzati entrano in Ztl oltre 160 mezzi in più è evidente, anche ai non addetti ai lavori, la confusione che si genera. Peraltro nei mesi scorsi lo stesso sindaco Alessandro Rapinese aveva annunciato una stretta sugli accessi per far convivere le esigenze di cittadini, lavoratori e turisti.

Un’altra “piaga”, a leggere il report diffuso dal Comando di Viale Innocenzo XI, riguarda le auto in divieto di sosta, in lieve calo però rispetto al bimestre precedente. Sono state riscontrate 3.501 violazioni.

Tra gli altri dati della polizia locale, sul fronte della circolazione stradale, in due mesi sono stati rilevati 110 incidenti (di cui 61 con feriti). Le arterie dove si è verificato il maggior numero di sinistri si confermano la via Bellinzona e la via Varesina (quest’ultima assieme ad altre vedrà arrivare l’autovelox). Il lunedì è stato identificato come il giorno peggiore.

Sicurezza urbana: 63 ordini di allontanamento in due mesi

Sul fronte della sicurezza urbana complessivamente sono state registrate 356 violazioni al regolamento di polizia urbana. Tra i dati emerge che sono stati eseguiti 63 ordini di allontanamento (in pratica uno al giorno) prevalentemente per bivacchi, accattonaggio molesto, assunzione di bevande alcoliche in aree a tutela rafforzata. I controlli si sono concentrati in città murata, in piazza San rocco, al parcheggio dell’Ippocastano, in viale Varese (davanti alla basilica del Crocifisso) e sotto ai portici dell’ex Chiesa di San Francesco in viale Spallino. Per la sezione Ambiente si conferma che i comaschi hanno ancora problemi con la raccolta differenziata con 81 violazioni accertate per rifiuti separati male o per errata esposizione.