Sono pubblicate sul sito istituzionale del Comune di Como le informazioni relative ai beneficiari, individuati dall’INPS, destinatari della Carta Dedicata a Te. Al Comune di Como sono state assegnate 943 carte.

Si tratta di una tessera solidale per acquisti di beni di prima necessità. Consiste in un contributo economico per nucleo familiare di importo complessivo di 500 euro, erogato in modo automatico attraverso una carta elettronica di pagamento da utilizzare per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità e di carburanti o, in alternativa a questi ultimi, di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale.

La carta, rilasciata da Poste Italiane tramite Postepay, è nominativa e sarà operativa da settembre 2024. Il primo pagamento dovrà essere effettuato entro il 16 dicembre 2024 e le somme dovranno essere interamente utilizzate entro il 28 febbraio 2025.

Come funziona? Non è necessario presentare domanda: i beneficiari sono individuati dall’INPS.



Il cittadino potrà verificare se sia beneficiario della Carta Dedicata a Te attraverso il Protocollo DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica), la cui pubblicazione non permette, in alcun modo, di risalire all’identità del beneficiario.



Per ricercare la propria posizione è possibile inserire il numero di Protocollo DSU nella funzione “trova” del PDF (disponibile sul sito istituzionale).

Una volta accertato che il proprio Protocollo DSU rientri nella lista dei beneficiari:



– il cittadino già beneficiario della carta – Anno 2023: NON dovrà recarsi in Comune, la carta in suo possesso è valida e sarà attivata da settembre 2024;

– i cittadini nuovi beneficiari della carta – Anno 2024: potranno recarsi in Comune, per il ritiro della comunicazione, SOLO ed ESCLUSIVAMENTE nei giorni e orari indicati di seguito, presso il Settore Servizi educativi e sociali, via Vittorio Emanuele II, 93, Como.

Iniziali del cognome Giorno Orario A – C Mercoledì 11 settembre 9:00-13:00

14:30-17:00 D – I Giovedì 12 settembre 9:00-13:00 J – M Venerdì 13 settembre 9:00-13:00 N – S Lunedì 16 settembre 9:00-13:00

14:30-17:00 T – Z Martedì 17 settembre 9:00-13:00

I beneficiari impossibilitati a recarsi in Comune nei giorni e negli orari stabiliti possono utilizzare le seguenti giornate:

mercoledì 18 settembre dalle ore 9 alle 13 e dalle 14:30 alle 17;

lunedì 23 settembre dalle ore 9 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 17;

mercoledì 25 settembre dalle ore 9 alle13 e dalle 14:30 alle 17.



Una volta ritirata la comunicazione, presso il Comune, i cittadini potranno recarsi in un ufficio postale (si consiglia, previo appuntamento) per il ritiro della Carta Dedicata a Te.

Per ulteriori informazioni è a disposizione la pagina del Comune di Como.