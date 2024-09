Visite guidate gratuite domenica 15, 22 e 29 settembre alla mostra, allestita al Museo del Paesaggio di Tremezzina, “Paesaggio sublime. Il Lago di Como all’epoca di Giovanni Battista Sommariva. 1801-1826”. Esposta una selezione di 39 acquerelli e stampe di autori italiani e stranieri, in parte mostrati per la prima volta al pubblico, che illustrano alcune delle mete maggiormente ricercate e apprezzate in quel periodo dai viaggiatori che raggiungevano le sponde del lago.

Le visite guidate sono comprese nel prezzo del biglietto di ingresso al museo e sono previste alle ore 15 delle tre domeniche di settembre. Per partecipare alle visite guidate è consigliata la prenotazione inviando una mail a museodelpaesaggio@comune.tremezzina.co.it o telefonando al numero 0344533023.