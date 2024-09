‘Ndrangheta in provincia di Como, condanna definitiva e arresto per un 51enne, residente nella Bassa Comasca, coinvolto nell’operazione Cavalli di Razza, coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Milano. Il 51enne è stato arrestato ieri dagli agenti della polizia di Stato di Como, che hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dopo la condanna definitiva della Corte d’Appello di Milano.

I reati contestati al 51enne, per fatti avvenuti nel 2019 sono lesioni personali e minaccia aggravati dal metodo mafioso. Gli agenti della squadra mobile di Como, come disposto dalla procura di Milano, hanno rintracciato l’uomo nella sua residenza, gli hanno notificato il provvedimento e lo hanno poi portato in carcere al Bassone.

Deve scontare ancora un anno e 9 mesi di reclusione.