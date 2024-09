Per i pendolari comaschi che utilizzavano il parcheggio vicino alla stazione San Giovanni si apre uno spiraglio. E’ quanto è emerso in consiglio regionale dopo la risposta dell’assessore Claudia Terzi all’interrogazione urgente presentata dal consigliere regionale comasco del Pd, Angelo Orsenigo, e discussa a Palazzo Pirelli. “La stazione – ha detto Terzi – afferisce alla rete nazionale e la gestione delle aree limitrofe appartiene a soggetti diversi da Regione Lombardia. La proprietà ha comunicato nei tempi la disdetta della locazione. Alcuni privati stanno valutando l’acquisizione di altre aree da adibire a parcheggio, Regione Lombardia sta monitorando la situazione”.

“Accogliamo con favore l’aggiornamento per cui FS Park, società del gruppo FS, starebbe valutando l’acquisizione di nuove aree da destinare a parcheggio presso la stazione di Como San Giovanni – ha detto il consigliere comasco commentando la risposta dell’assessore – Questo è un passo nella giusta direzione, ma è fondamentale che si proceda con rapidità per ridurre al minimo i disagi dei pendolari, colti di sorpresa dalla chiusura del posteggio”.

Nella sua risposta, l’assessore Terzi ha chiarito che la gestione delle aree di parcheggio non rientra nelle dirette competenze regionali, ma ha garantito che Regione Lombardia continuerà a monitorare la situazione.

Orsenigo recepisce le informazioni ma sottolinea che “realizzare e rendere funzionale un parcheggio non è un passaggio che richiede pochi giorni. È dunque essenziale che l’individuazione delle nuove aree avvenga in tempi rapidi, per evitare che il disagio per i pendolari si prolunghi inutilmente. Chi utilizza il treno per spostarsi verso Milano o il Canton Ticino ha bisogno di certezze e di soluzioni efficaci.” Dice ancora il consigliere.



Consigliere che ha inoltre evidenziato come il parcheggio della stazione di Como San Giovanni rappresenti un grande vantaggio per i cittadini del lago e delle valli sia per raggiungere in modo agevole e sostenibile Como, ma anche Milano e altre città della Lombardia. “È fondamentale che questo servizio venga ripristinato al più presto.” Conclude l’esponente dem.

Il parcheggio – circa 200 posti di cui 140 riservati agli abbonati pendolari – è stato chiuso a fine agosto per l’avvio di un cantiere.