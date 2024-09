Nuovi disagi per i pendolari del servizio rapido della Navigazione Lago di Como. Dopo un’estate di disservizi, il mese di settembre non parte nel migliore dei modi. Sul sito della società di trasporti, è infatti comparso ieri un nuovo avviso che indica possibili ritardi e sospensioni del servizio rapido, dunque delle corse di aliscafi e catamarani, a causa della presenza di detriti nel lago. E nella serata di oggi, un nuovo avviso ha annunciato la sospensione di tre corse del servizio rapido “per sopraggiunti motivi di carattere tecnico”. L’aliscafo “Freccia dei Giardini”, arrivato dal Lago Maggiore ed entrato in funzione lo scorso 8 agosto, è infatti già fuori uso a causa di un guasto provocato proprio dai detriti. L’elica si sarebbe incagliata nel legname sommerso.

Le abbondanti piogge di domenica hanno riempito il Lario di rami e fogliame, provocando disagi ai mezzi della Navigazione. Ad ogni precipitazione, il problema si ripresenta.

A luglio, dopo un primo stop sempre causato dai detriti nel Lago, le corse erano riprese il 17, ma pochi giorni dopo, il 22, era comparso sul sito un nuovo avviso di sospensione, durata poi fino all’8 agosto.

La Navigazione ora corre ai ripari e alle 13.30 di domani dovrebbe entrare in servizio il catamarano “Città di Lecco”, che andrebbe ad aggiungersi al “Città di Como” per coprire le corse dell’intera giornata. Rimarrebbe dunque scoperta la mattinata di domani con una sola corsa prevista, quella delle 6.

I problemi tecnici quindi si susseguono. Altri quattro mezzi della Navigazione lo scorso luglio avevano riportato dei guasti significativi a causa dei detriti ed erano finiti in riparazione. La situazione attuale del lago e le previsioni con l’allerta maltempo di questi giorni non fa ben sperare per il ripristino a regime nel breve termine dei mezzi sul Lario.