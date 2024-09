Il Como si prepara a tornare in campo per la quarta giornata del campionato di serie A, quella che segnerà per i lariani l’esordio in casa, allo stadio Sinigaglia. Alle 15 di sabato 14 settembre, la squadra di Cesc Fabgregas sfiderà il Bologna. Azzurri ultimi in classifica, con un solo punto, conquistato nella sfida di Cagliari.

L’Associazione Italiana Arbitri ha designato i direttori per la quarta giornata. L’arbitro di Como Bologna sarà Marco Piccinini di Forlì, assistito da Di Monte e D’Ascanio. L’ultima volta che Piccinini ha diretto il Como è stato lo scorso anno in serie B, in Como SudTirol, gara finita 2-0 per i lariani.

Domenica alle 15, invece, Torino-Lecce sarà diretta dal comasco Andrea Colombo.