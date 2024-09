Dodici provvedimenti della polizia di Stato in una settimana nell’ambito delle attività di contrasto all’immigrazione clandestina, in seguito ad arresti e denunce degli agenti impegnati sul territorio lariano. Sono quattro gli accompagnamenti alla frontiera eseguiti. Rimpatriati un marocchino di 34 anni, un pakistano di 35, un colombiano di 19 anni e un filippino di 45. Il questore Marco Calì ha firmato invece cinque ordini a lasciare il territorio dello stato entro sette giorni, notificati a un maliano del 1995, una colombiana di 54 anni, un cittadino della Sierra Leone di 30 anni e due marocchini di 45 e 25 anni. Misura alternativa della presentazione alla polizia giudiziaria per due colombiani 19 e 29 anni, entrambi irregolari sul territorio. E’ stato infine notificato un allontanamento dal territorio nei 30 giorni previsti a una cittadina rumena condannata per furto. L’Ufficio Immigrazione, su indicazione del questore, continua nell’analisi mirata della situazione di immigrati con precedenti di polizia o che hanno messo a rischio l’ordine e la sicurezza pubblica.