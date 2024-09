Il Museo della Seta di Como ospita la collettiva di fotografia “Colors Vintage&Future”. L’esposizione, in programma dal 14 settembre al 17 novembre, è ideata e curata da Maria Cristina Brandini. In questa rassegna il colore è protagonista tanto quanto i nove fotografi selezionati da Brandini: Alessandro Hausbrandt, Lidia Leanca, Renato Marcialis, Delia Mihai, Enza Merazzi, Antonio Schiavano, Anna Signorini, Raffaele Sorbi e Nicola Ughi.

Ognuno di loro ha interpretato liberamente questo tema con la propria tecnica e la propria sensibilità artistica e il risultato sono circa 80 immagini che rendono omaggio ad epoche e stili diversi dove il vintage dialoga con l’avanguardia in una storia unica e coinvolgente.

Maria Cristina Brandini sottolinea: “Fil rouge della mostra, il colore non solo è un richiamo e un omaggio alle meravigliose tinte dei filati e delle sete esposte nel Museo, ma offre un approccio sensoriale immediato, è una forma di comunicazione fulminea, aperta verso l’esterno e capace di trasmettere emozioni a chi lo osserva. Per la pittura e per la fotografia è anche un alleato prezioso nel dialogo silenzioso tra l’artista e lo spettatore. Questo linguaggio universale, che trascende qualsiasi barriera culturale e temporale, viene esplorato in maniera personale e creativa dai nove fotografi”. In parallelo, all’interno del Museo, dal 14 settembre al 17 novembre vengono esposte 14 opere realizzate grazie agli scatti fotografici nel percorso espositivo e alla personale interpretazione di Enza Merazzi, Antonio Schiavano, Nicola Ughi e dalle outsiders Sara Ricetto e Liliana Busnelli.

Ma gli appuntamenti del polo museale non sono finiti. Sabato 28 settembre alle ore 18 si prosegue con la conferenza Museo della Seta di Como: storia, invenzioni, emozioni dietro alla macchina fotografica. Sabato 19 ottobre dalle ore 14 il fotografo fiorentino Raffaele Sorbi firma uno shooting di ritratto aperto a chiunque voglia farsi immortalare, fino ad esaurimento posti. Per iscrizioni contattare il Museo della Seta di Como entro il 18 ottobre.