Aspettava il suono della prima campanella. Il ritorno sui banchi dopo la pausa estiva. Anziché preparare libri e quaderni però, un 16enne comasco confezionava dosi di hashish e marijuana che questa mattina avrebbe probabilmente venduto agli studenti delle scuole superiori di Como. Un piano bloccato dall’intervento della guardia di finanza, che dopo gli accertamenti ha arrestato il minorenne.

L’operazione sfociata nell’arresto del 16enne è scaturita da un intervento dei baschi verdi del Gruppo Como della guardia di finanza, impegnati nel contrasto allo spaccio di stupefacenti. A Senna Comasco, la pattuglia ha controllato un’auto con a bordo due ragazzi, uno dei quali minorenne.

La reazione dei ragazzi alla vista delle fiamme gialle e al momento del controllo ha convinto i finanzieri ad approfondire gli accertamenti. Il passeggero della vettura, 16enne comasco, nascondeva alcune dosi di droga per complessivi 112 grammi di hashish. Il ragazzo aveva anche 265 euro in contanti.

I baschi verdi hanno sequestrato droga e denaro e hanno poi chiesto e ottenuto di poter perquisire anche l’abitazione dei due ragazzi, con il supporto delle unità cinofile del gruppo Ponte Chiasso.

Il fiuto di Aran, pastore belga malinois delle fiamme gialle, ha permesso di scoprire ulteriori 650 grammi di sostanza stupefacente tra hashish e marijuana, 1.020 euro in contanti bilancini di precisione, coltelli e tutto il materiale necessario per il confezionamento delle dosi.

Parte della droga era stata già suddivisa in involucri, di differente quantità. Secondo i primi accertamenti dei militari della guardia di finanza di Como, erano pronti per essere venduti agli adolescenti delle scuole superiori nella mattinata di oggi. Il 16enne è stato arrestato e deve rispondere di detenzione di droga ai fini di spaccio.