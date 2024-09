In un Sinigaglia da tutto esaurito, sabato alle 15 il Como riceve il Bologna nella gara che apre il quarto turno di serie A. Come consuetudine, alla vigilia dell’incontro mister Cesc Fabregas, allenatore dei lariani, ha presentato la partita. Verdi e Baselli sono recuperati, mentre Barba è fuori causa per un problema alla schiena. Da valutare Braunoder e Fadera, appena rientrati dagli impegni con le rispettive Nazionali. Audero potrebbe partire titolare.

“Sabato ci sarà una situazione molto calda – ha detto alla vigilia mister Cesc Fabregas – e sono sicuro che i nostri tifosi ci daranno una mano importante come hanno fatto lo scorso anno. Speriamo di regalare loro molte soddisfazioni. Contro il Bologna dobbiamo disputare una partita intelligente, uniti difensivamente e offensivamente. Al Bologna piace giocare, affrontiamo una formazione di Champions League, con 12 giocatori che militano in Nazionale, con molto talento. Per noi è un grande test”