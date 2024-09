Farà tappa a Cantù domani dalle 18 alle 24 E…state con noi 2024, la campagna di sicurezza stradale promossa dalla polizia di Stato. Il pullman azzurro, una vera e propria aula didattica mobile, e la Lamborghini Huracan utilizzata per la consegna d’urgenza di organi vitali ed equipaggiata con le più avanzate dotazioni tecnologiche, saranno esposte nella centrale Piazza Garibaldi.

L’iniziativa coinvolge gli operatori della polizia stradale in una campagna itinerante di sensibilizzazione sulla sicurezza e la prevenzione degli incidenti.

Grazie a un simulatore di guida e ad altre attività interattive, sarà possibile testare i propri riflessi in un percorso che riproduce gli effetti della guida in stato di ebrezza e provare in prima persona cosa significhi guidare in condizioni psicofisiche alterate.