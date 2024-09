Autovelox fissi a Como, il cortocircuito normativo che da mesi interessa il fronte degli autovelox, tra vecchie e nuove regole, dispositivi “approvati” ma “non omologati”, potrebbe generare il caos anche in città.

Per questo motivo l’installazione dei nuovi apparecchi sulle cinque vie comasche – via Napoleona, via Varesina, via Canturina, via Pasquale Paoli e viale Innocenzo XI – non sarà breve. A dettare i tempi è il sindaco di Como Alessandro Rapinese che come orizzonte temporale dice non prima di un anno.