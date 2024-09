Rivoluzione della sosta a Como, entro primavera sconti sulle tariffe per i cittadini comaschi. Dopo la fase uno iniziata nei mesi scorsi – e conclusa ad aprile – con la suddivisione della città in zone a seconda della distanza dal centro con tariffe che crescono in modo proporzionale, si passa alla fase due, quella più attesa dai residenti di Como, ossia le tariffe scontate soltanto per i comaschi.

L’obiettivo dell’amministrazione è quello di arrivare ad agevolazioni per chi risiede nel capoluogo lariano entro la prossima primavera. “Stiamo effettuando una serie di verifiche sugli effetti del nuovo piano delle tariffe parcheggi – ha detto il sindaco di Como, Alessandro Rapinese – Una volta terminato lo studio avremo tutti i dati a disposizione per poter calcolare e poi applicare lo sconto per i comaschi”. Sui tempi il primo cittadino chiarisce: “Non prima della fine di quest’anno ma sicuramente entro la prossima primavera”.

Per conoscere di quanto saranno ridotte le tariffe per i residenti a Como occorrerà aspettare ancora qualche mese. “Una volta che gli uffici avranno definito il quadro economico relativo ai parcheggi allora sarà calcolato lo sconto da applicare”.

Nei mesi scorsi inoltre era stato ancora una volta il sindaco Rapinese a spiegare il meccanismo delle tariffe “agevolate” per chi abita a Como. I nuovi parcometri installati da Como Servizi Urbani, attraverso la targa, rileveranno in modo automatico il luogo di residenza e quindi l’applicazione o meno dello sconto. Stesso metodo anche per chi utilizza le principali applicazioni per smartphone per pagare la sosta.

Il piano di sconti previsto al momento riguarderebbe soltanto chi risiede a Como, mentre i lavoratori che ogni giorno arrivano nel capoluogo lariano anche dai territori limitrofi sembrerebbero destinati a rimanere a bocca asciutta.