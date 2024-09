Cantieri e rischio disagi per gli automobilisti a partire dalla prossima settimana quando inizieranno i lavori di asfaltatura in via per Cernobbio a partire dal 16 e fino al 28 settembre con la chiusura temporanea della circolazione veicolare dell’intera carreggiata in orario notturno (20:30-06:30), secondo l’avanzare del cantiere.

La chiusura della strada costringerà gli automobilisti a deviare su altri percorsi. Per avvisare i cittadini dei lavori, e dunque dei possibili disagi, sono già stati posizionati i cartelli che indicano la chiusura nelle ore notturne della strada.