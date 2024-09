Ricorre domenica 15 settembre il quarto anniversario della morte di don Roberto Malgesini. Erano le 7 del mattino del 15 settembre 2020 quando il sacerdote venne ucciso a coltellate in piazza San Rocco a Como mentre, come ogni giorno, preparava le colazioni da distribuire ai senzatetto della città. Per il delitto condannato in via definitiva a 25 anni di reclusione Ridha Mahmoudi, uno dei poveri che lui stesso aiutava.

La chiesa di San Rocco lo ricorda già a partire da questa sera alle 20.30 con un concerto Candle Night organizzato dagli Alpini mentre nella mattina di domenica con una preghiera silenziosa alla croce installata nel luogo in cui fu ucciso, a seguire il rosario, la santa messa e la colazione insieme.

In serata alle 20.30 santa messa per tutta la città e alle 21.15 la fiaccolata da San Rocco a San Bartolomeo.