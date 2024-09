Nella ricorrenza della Beata Vergine Addolorata e nel ricordo degli anniversari di consacrazione delle Suore Infermiere dell’Addolorata dell’ospedale Valduce, a 10 anni dalla beatificazione della fondatrice, beata Giovannina Franchi, nel pomeriggio il cardinale Oscar Cantoni, vescovo di Como, ha presieduto la messa nella cappella del presidio cittadino.

“La carità non ha orario, non conosce tempi liberi – ha detto il cardinale nell’omelia – I malati possono sempre contare sulla delicata vicinanza di queste persone perché il loro dono è a tempo pieno: non conosce condizioni né riserve. Un altro motivo di letizia è il decennale anniversario della beatificazione della fondatrice, Giovannina Franchi, una donna coraggiosa, che ha preso l’iniziativa di prendersi a cuore i malati e i poveri della società del suo tempo e se ne è presa cura, mettendosi concretamente a disposizione. Un esempio da imitare. Lei certamente ha svolto il suo compito. In quanto a noi – ha continuato Cantoni – non so se abbiamo avuto altrettanto coraggio nell’azione”.

Fu proprio l’allora Madre Giovannina Franchi nel 1853 a fondare l’ente ospedaliero Valduce retto, appunto, dalla Congregazione. Papa Francesco nel dicembre del 2013 autorizzò la promulgazione del decreto riguardante il miracolo attribuito all’intercessione di Madre Giovannina aprendone la strada alla Beatificazione, il cui rito venne celebrato in duomo a Como il 20 settembre del 2014.