Sono dalla scorsa settimana aperte le iscrizioni al 43° Rally Trofeo Villa d’Este-Aci Como. L’evento è programmato per venerdì 11 (verifiche), sabato 12 (shakedown, partenza e prime prove) e domenica 13 ottobre 2024 (altre speciali, arrivo e premiazione). Quest’anno l’evento vanta doppia validità, a massimo coefficiente di moltiplicazione dei punteggi: è l’ottava ed ultima tappa del Trofeo Italiano Rally (coeff.1,5) e rappresenta il round finale, il settimo, della Coppa Rally di Zona 3 Lombardia, che determina i finalisti della Coppa Italia. Come da tradizione, le fasi principali dell’evento saranno trasmesse in diretta su Espansione Tv.

Il programma

Nella mattinata di mercoledì 2 ottobre l’evento verrà presentato a Villa d’Este a Cernobbio. L’evento è stato disegnato in modo da essere compatibile con il Giro di Lombardia, che si svolge sabato 12 ottobre con arrivo sul Lario.

Giovedì 10 ottobre si aprirà il villaggio rally ad Erba e LarioFiere: dapprima la distribuzione di road book (ore 17-21) che prosegue il giorno dopo (dalle ore 7.30 alle 10.30). Poi le ricognizioni, con auto di serie, venerdì 11 ottobre, dalle 8.30 alle 14.30 e dalle 17.30 alle 23.30. Il briefing con il direttore di gara, Simone Bettati, avverrà sempre a Lario Fiere, venerdì alle 15. Le verifiche per equipaggi ed auto si effettuano venerdì 11 ottobre, ore 15.30-18 e sabato 12 ottobre, ore 8-11.30.

Le prove tecniche delle vetture in assetto da gara – il cosiddetto shakedown – è in programma nel Comune di Barni, sopra Erba, dalle ore 9 alle 13.30 di sabato 12 ottobre. La partenza viene data sabato 12 ottobre, a Lario Fiere ad Erba, alle ore 18.30. La prima tappa si articola su due prove (Piani del Tivano e Bellagio) da ripetere due volte, mentre la seconda frazione, domenica 13 ottobre, avrà come riferimento Valle d’Intelvi con l’Alpe Grande e la Val Cavargna nei due passaggi, mattutino e pomeridiano. Dalle ore 16.30 di domenica 13 ottobre l’arrivo e la premiazione nel salotto della città di Como, piazza Cavour. In tutto 95 km relativi alle otto prove cronometrate chiuse al traffico veicolare.

Dopo i rally del Lazio, Marca Trevigiana, Salento, S. Martino di Castrozza, Lana e Piancavallo, per chiudere il Trofeo Italiano Rally restano Città di Bassano (fissato per il 20e 21 settembre) e Villa d’Este Aci Como. Simile situazione per Coppa Rally zona 3 prevista su sette round: dopo il Laghi di Varese, Camunia, Prealpi Orobiche, Coppa Valtellina, Valli dell’Oltrepo, il 13 e 14 settembre si è disputato il 1000 Miglia che ha visto la vittoria (per il Crz) del comasco Alessandro Re.