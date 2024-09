Cantieri in città e possibili disagi per gli automobilisti comaschi. Si apre una settimana critica sotto il profilo della viabilità a Como. Al via la chiusura notturna al traffico di via per Cernobbio a causa di lavori di asfaltatura. A partire da oggi lunedì 16 e fino al 28 settembre, infatti, è previsto lo stop temporaneo della circolazione veicolare dell’intera carreggiata in orario serale-notturno (20:30-06:30), secondo l’avanzare del cantiere.

La fascia oraria di chiusura al transito prevede dei momenti di potenziale caos. In particolare tra le 6 e le 6.30 in un periodo in cui le scuole e le attività lavorative sono ripartite. Non è escluso dunque qualche disagio anche alla sera anche alla luce della decisione di Autostrade per l’Italia di chiudere, sempre a partire da questa sera (dalle 22 alle 6), il tratto di autostrada A9 tra Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera. Come alternativa viene suggerito agli automobilisti di immettersi su via Bellinzona e raggiungere la dogana cittadina di Ponte Chiasso. Quindi in via Bellinzona non solo verranno deviate le auto dirette in via Per Cernobbio ma anche il traffico diretto oltreconfine.

Per avvisare i cittadini dei lavori in via per Cernobbio sono già stati posizionati da giorni i cartelli che indicano la chiusura nelle ore notturne della strada. Previste anche una serie di deviazioni per gli autobus urbani come precisato sul sito di Asf Autolinee.

A questo si aggiungono – come detto – lavori notturni e le relative modifiche per la viabilità sull’autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso. Dalle 22 di questa sera alle 6 di domani e ancora nelle cinque notti di mercoledì 18, giovedì 19, venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Como Monte Olimpino e Chiasso, verso Chiasso.